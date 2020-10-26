Гинцбург рассказал о побочных эффектах "Спутника V"

Они проявляются у 15% привитых

Побочные эффекты после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" проявляются лишь у небольшого числа пациентов. Основная часть переносит вакцинацию без проблем, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства", - рассказал Гинцбург в эфире "России 24".

Каких-либо серьезных ухудшений после введения вакцины не возникает. В числе возможных побочных явлений Гинцбург указал температуру до 38 градусов, покраснение в месте введения препарата, иногда появляется головная боль или ломота в мышцах.

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