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Дрожжину и ее мужа допросили по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

15:14
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения

В Москве задержана актриса Наталья Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин. Им предъявлено обвинения о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. По данным следствия, вдова и дочь актёра обманным путём лишились сразу нескольких квартир, мастерской актера, а также крупной суммы денег.

"Сегодня мы находимся в блокаде, на нас напали все средства массовой информации, которые, что называется, не проверив, печатают о нас провокационные компрометирующие факты, которые абсолютно не соответствуют действительности", - заявлял Михаил Цивин.

Это интервью юрист Михаил Цивин - супруг актрисы Натальи Дрожжиной - дал в начале октября, когда только начал разгораться скандал вокруг семьи Алексея Баталова. Народный артист Советского Союза умер в 2017-м году. Наследники - супруга Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова - инвалид с тяжёлой формой ДЦП, которые довольно тесно общались с Цивиным и Дрожжиной. А потом вдруг обнаружили, что со счетов пропали более 100 тысяч долларов - деньги на лечение Маши. Доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича - мастерской актера, ещё две квартиры  - тоже уже не их. Написали заявление.

Как утверждают вдова и дочь Алексея Баталова, под видом помощи в оформлении и переоформлении документов, вхожие в их дом Цивин и Дрожжина, которым доверяли как близким, на самом деле провернули аферу, в результате которой семья знаменитого актера лишилась практически всего.

Между сторонами был подписан договор пожизненной ренты. Основной документ, благодаря которому, как теперь считают и следователи, Цивин и Дрожжина смогли забрать себе бывшее имущество Алексея Баталова. Его дочь Мария не ходит и с трудом говорит, но в письменной форме выражает мысли предельно ясно.

В беде звёздной семьи Баталовых разбираются не только следователи. Журналистам разных изданий удалось найти людей, которые так или иначе были связаны с Цивиным и Дрожжиной, и которые категорически утверждают: пожилые, с первого взгляда интеллигентные люди, на самом деле обманули очень многих.

Пока Следственный комитет проводил проверку, на спорное имущество был наложен арест. Назначены судебные экспертизы, в том числе почерковедческая. Михаила Цивина и Наталью Дрожжину уже допросили. Избрание меры пресечения ожидается в понедельник.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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