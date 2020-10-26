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Песков: президент получает всю информацию по ситуации с COVID-19 в России

13:50
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В стране растет число заболевших

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране как "тяжелую". По его словам, решение вопроса требует "чрезвычайно энергичных усилий" не только от федеральных, но и от региональных властей.

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"Действительно, фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на сегодняшний день возможности системы здравоохранения и запас койко-мест позволяют держать ситуацию под контролем, передает РИА Новости.

Песков отметил, что российский президент регулярно получает полную информацию о ситуации с коронавирусом в стране. "И по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", - заявил он.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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