В Кремле не стали давать советов Лукашенко

Песков объяснил, почему в Москве не помогают Лукашенко советами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет давать Александру Лукашенко никаких публичных советов, чтобы другие государства не обвинили Москву во вмешательстве в дела другой страны.

Представитель Кремля подчеркнул, что позицией России было и остается невмешательсво во внутренние дела соседней республики, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем", - заявил Песков.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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