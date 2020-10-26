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В Подмосковье число госпитализаций с COVID-19 выросло до 800 в сутки

14:02
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Увеличилось и число тестов на коронавирус

Число госпитализаций с COVID-19 в Московской области растет. Около 800 пациентов попадают в больницы Подмосковья с коронавирусом ежесуточно, сообщила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.
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"Количество госпитализаций растет, в сутки увеличилось до 764", - сказала Лазарева во время заседания регионального правительства.

По словам замминистра, увеличилось в регионе также ежесуточное число исследований на коронавирус - почти до 28 тысяч. Это 362 исследования на 100 тысяч населения, отметила Лазарева в эфире телеканала "360".

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