ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Кирпичом били": Успенская об убийстве своей матери

14:28
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Она недавно узнала подробности

Певица Любовь Успенская впервые рассказала о трагической гибели своей матери. 
"Хорошенькая Любочка": Успенская поделилась архивным снимком

Любовь Успенская всю жизнь думала, что ее мама умерла в ночь на 24 февраля 1954 года. В тот день Успенская появилась на свет. После родов маму положили в палату. У нее началось кровотечение, но врачи, которые отмечали День Советской Армии, слишком поздно пришли на помощь.   

Однако недавно Любовь Успенская узнала, что ее мать на самом деле убили. Это произошло в поезде, когда женщина, вероятно, направлялась на заработки. "Она ехала в поезду, ее кирпичом по лицу били", - заявила Успенская в интервью на YouTube-канале Валерии. Откуда певица об этом узнала и почему от нее скрывали правду, она не уточнила. 

Успенская сказала, что всегда считала свою покойную маму ангелом-хранителем, который помогает ей в трудные минуты. 66-летняя звезда до сих пор не знает, где похоронена мать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Любовь Успенская
Любовь Успенская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.