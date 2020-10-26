"Кирпичом били": Успенская об убийстве своей матери

Она недавно узнала подробности

Певица Любовь Успенская впервые рассказала о трагической гибели своей матери.

Любовь Успенская всю жизнь думала, что ее мама умерла в ночь на 24 февраля 1954 года. В тот день Успенская появилась на свет. После родов маму положили в палату. У нее началось кровотечение, но врачи, которые отмечали День Советской Армии, слишком поздно пришли на помощь.

Однако недавно Любовь Успенская узнала, что ее мать на самом деле убили. Это произошло в поезде, когда женщина, вероятно, направлялась на заработки. "Она ехала в поезду, ее кирпичом по лицу били", - заявила Успенская в интервью на YouTube-канале Валерии. Откуда певица об этом узнала и почему от нее скрывали правду, она не уточнила.

Успенская сказала, что всегда считала свою покойную маму ангелом-хранителем, который помогает ей в трудные минуты. 66-летняя звезда до сих пор не знает, где похоронена мать.

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