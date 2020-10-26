Названы самые солнечные регионы России в ноябре

Куда поехать отдыхать в последний месяц осени

Эксперты из Ассоциации туроператоров России перечислили самые солнечные регионы страны, в которые лучше всего отправиться на отдых в ноябре.

Первой в списке оказалась Адыгея. В последний месяц осени там можно застать 16 солнечных дней. Любителям пеших прогулок советуют отправиться в поход по Кавказским горам, посетить местные заповедники, ущелья и водопады.

В Астрахани из 30 дней ноября солнечных всего 10. Любители рыбалки могут насладиться любимым видом отдыха – ведь в рыбной столице России это времяпрепровождение по популярности вытесняет даже экскурсии. А любители осматривать достопримечательности могут сходить в местный Кремль, а также посмотреть на соленое озеро Баскунчак.

В Ростове-на-Дону в ноябре всего 6 солнечных дней, которые можно использовать для осмотра города и его окрестностей: в станице Старочеркасской познакомиться с традиционным бытом казачества, в Таганроге погулять по чеховским местам, а в Азове осмотреть крепость петровской эпохи.

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