Белорусы не поддержали объявленную Тихановской "народную забастовку"

Людей, присоединившихся к бойкоту, очень мало

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте с понедельника так называемой всеобщей забастовки. Впрочем, назвать ее так можно с большой натяжкой - подавляющее большинство людей бойкот не поддержали. Правда, в рядах немногочисленных протестующих стали появляться провокаторы. Работали они и накануне - на воскресном антиправительственном шествии. Их действия привели к массовым задержаниям.

Четко выполняя команды координаторов, ручейки белорусского протеста сливаются в привычном месте - на подходах к Дворцу независимости в Минске. Силовики при этом ничего не предпринимают. Но до того момента, пока протестующие не выходят за рамки закона.

Светошумовые гранаты. Водометы. Слезоточивый газ. Попытки прорвать оцепление жестко пресекает ОМОН. Как итог - в ходе воскресного митинга в белорусской столице задержано больше 500 человек. Но очередной день протестов в Белоруссии заканчивается ничем. Особого результата пока не приносит и тактика так называемой "народной забастовки", о начале которой в понедельник объявила экс-кандидат в президенты Светалана Тихановская.

Впрочем, эти призывы не приносят ожидаемого результата. Людей, присоединившихся к "народной забастовке", очень мало. Это видно и по тем роликам, что распространяют оппозиционные СМИ. Например, проходная предприятия "Гродно - Азот", у которой собралось не больше 50 человек. Немного таких и на МТЗ. Не говоря уже про "Белоруснефть", где к стачке присоединились всего несколько человек.

В целом же все крупные предприятия республики продолжают работу, что явно не устраивает оппозицию. На рабочих открыто давят, присылая к проходным предприятий "группы поддержки", состоящие в основном из студентов. Они и пытаются создать картинку народного единения, громко скандируя "Забастовка! Забастовка!"

Но здравомыслящие люди прекрасно понимают. Эта "народная забастовка", прежде всего, ударит не по власти, а по экономике страны, сохранившей свою промышленность со времен СССР. Сомневающимся же на пальцах пытаются объяснить, к чему приведёт остановка предприятий. Кто в первую очередь за это заплатит. И это точно будет не Лукашенко.

Варшава, как известно, один из главных акторов белорусского протеста. Именно туда бежали многие члены координационного совета оппозиции, который, по сути, перестал существовать. А Светлана Тихановская вообще уехала за границу сразу после выборов. И теперь из Литвы пытается управлять белорусами, записывая разного рода ролики и манифесты, которые ожидаемого ею результата как не приносили, так и не приносят.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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