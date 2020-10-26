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Алиев пообещал задействовать турецкие F-16 в случае "внешней агрессии"

14:38
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Президент Азербайджана утверждает, что пока самолеты на земле

Турецкие истребители F-16 действительно находятся на территории Азербайджана, однако остаются на аэродроме. Самолеты поднимутся в воздух в случае "агрессии извне", заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
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"Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе… Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16", - сказал Алиев в телевизионном обращении к нации.

По словам президента Азербайджана, истребители прибыли для участия в учениях - и остались, когда началась война. "Турецкие братья", как сказал Алиев, оставили самолеты в качестве моральной поддержки.

Аезербайджанский лидер также высказал недовольство действиями Минской группы ОБСЕ (сопредседателями которой являются Россия, Франция и США). По мнению Алиева, вся деятельность группы направлена на то, чтобы защитить Армению.

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