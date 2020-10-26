"Известия Hall" закрыли до решения суда за нарушения антиковидных мер

Там не соблюдалась социальная дистанция

Специалисты Роспотребнадзора устроили проверку в клубе "Известия Hall" во время проведения концерта 23 октября. Был выявлен ряд нарушений антиковидных мер.

Так, в заведении не соблюдался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция между посетителями. "Со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха", - сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

В понедельник клуб временно закрыли до решения суда. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишут argumenti.ru.

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