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Актера Владислава Манина избили в центре Москвы

15:09
  • понедельник
  • 26 октября 2020

На него напали неизвестные

В центре Москвы неизвестные избили актера Владислава Манина, врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб теменной части головы и закрытую черепно-мозговую травму.

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"24 октября неизвестный избил актера Владислава Манина около ТРЦ "Афимолл Сити". Пострадавший обратился в больницу. У него диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб теменной части головы", - сообщили в правоохранительных органах.

Причина нападения на артиста и подробности произошедшего пока остаются неясны, передает ТАСС.

Манин известен по сериалам "Желтый глаз тигра", "Четвертая смена", "Лондонград. Знай наших", а также эпизодической роли в фильме "Т-34".

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