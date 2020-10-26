Актера Владислава Манина избили в центре Москвы

На него напали неизвестные

В центре Москвы неизвестные избили актера Владислава Манина, врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб теменной части головы и закрытую черепно-мозговую травму.

"24 октября неизвестный избил актера Владислава Манина около ТРЦ "Афимолл Сити". Пострадавший обратился в больницу. У него диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб теменной части головы", - сообщили в правоохранительных органах.

Причина нападения на артиста и подробности произошедшего пока остаются неясны, передает ТАСС.

Манин известен по сериалам "Желтый глаз тигра", "Четвертая смена", "Лондонград. Знай наших", а также эпизодической роли в фильме "Т-34".

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