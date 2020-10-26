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Ефремов решил компенсировать ущерб компании-владельцу разбитой машины

15:07
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Актер пообещал помочь гражданской жене погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов готов возместить убытки компании, машина которой разбилась в ДТП с участием актера. Как заявил один из адвокатов артиста Петр Хархорин, это даст возможность рассчитывать на снижение наказания.
Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

 "Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет", - сказал адвокат в интервью телеканалу "Москва-24".

Мосгорсуд 22 октября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Пресненского районного суда Москвы. Судьи сократили срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии – они приняли во внимание, что актер возместил моральный вред родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ранее стало известно, что артист намерен поставить памятник погибшему курьеру. Кроме того, как сообщил Хархорин, его подзащитный пообещал помочь гражданской жене Захарова - Ирине Стерховой, передает ТАСС.

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