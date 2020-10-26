Байден назвал Трампа другим именем

Кандидат в президенты перепутал оппонента с другим политиком

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире назвал своего оппонента Дональда Трампа Джорджем.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!", - заявил Байден во время своего воскресного интервью.

СМИ и пользователи социальных сетей предположили, что Байден, вероятно, перепутал Трампа с бывшим президентом США Джорджем Бушем.

Трамп, в свою очередь, не смог удержаться от язвительного комментария и опубликовал его в своем Twitter.

"Вчера Джо Байден назвал меня Джорждем. Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", - написал американский лидер.

Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года. Трамп регулярно называет его "Сонный Джо", поскольку Байден часто путает информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"