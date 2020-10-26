ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден назвал Трампа другим именем

15:32
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Кандидат в президенты перепутал оппонента с другим политиком

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире назвал своего оппонента Дональда Трампа Джорджем.
Трамп удивил американцев новыми обещаниями

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!", - заявил Байден во время своего воскресного интервью.

СМИ и пользователи социальных сетей предположили, что Байден, вероятно, перепутал Трампа с бывшим президентом США Джорджем Бушем.

Трамп, в свою очередь, не смог удержаться от язвительного комментария и опубликовал его в своем Twitter.

"Вчера Джо Байден назвал меня Джорждем. Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", - написал американский лидер.

Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года. Трамп регулярно называет его "Сонный Джо", поскольку Байден часто путает информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.