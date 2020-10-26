В Роспотребнадзоре объяснили ошибки при тестировании на коронавирус

В частности, отрицательный результат показывается на поздних стадиях заболевания COVID-19

Тесты на коронавирус могут показывать отрицательный результат у заболевших COVID-19 людей. Почему так происходит, объяснила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

По ее словам, среди причин – недостаточное количество вируса SARS-CoV-2 в биоматериале и ошибка медработника во время проведения анализа (человеческий фактор). Также отрицательный результат показывается на поздних стадиях заболевания COVID-19, сообщила Тиванова.

"Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы - даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19", - сказала она (цитата по РИА Новости).

В России за минувшие сутки зафиксировано 17347 новых случаев заболевания. Выздоровели более 7,5 тысячи человек, 219 скончались. В Москве - 5224 новых случая, выписаны 2681 пациент. От осложнений умерли 62 человека.

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