ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре объяснили ошибки при тестировании на коронавирус

15:24
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В частности, отрицательный результат показывается на поздних стадиях заболевания COVID-19

Тесты на коронавирус могут показывать отрицательный результат у заболевших COVID-19 людей. Почему так происходит, объяснила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

По ее словам, среди причин – недостаточное количество вируса SARS-CoV-2 в биоматериале и ошибка медработника во время проведения анализа (человеческий фактор). Также отрицательный результат показывается на поздних стадиях заболевания COVID-19, сообщила Тиванова.

"Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы - даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19", - сказала она (цитата по РИА Новости).

В России за минувшие сутки зафиксировано 17347 новых случаев заболевания. Выздоровели более 7,5 тысячи человек, 219 скончались. В Москве - 5224 новых случая, выписаны 2681 пациент. От осложнений умерли 62 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.