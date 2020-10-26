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Бывшая жена назвала фарсом повторную измену Жигунова

15:55
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Еще один шанс сохранить семью он не получит

Актриса Вера Новикова, которую дважды бросил актер и продюсер Сергей Жигунов, рассказала о предательствах экс-возлюбленного.  
Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк

Новикова и Жигунов были женаты дважды. Они жили в браке с 1985 по 2007 год, после чего актер закрутил роман с коллегой Анастасией Заворотнюк. В 2009 году, когда их отношения закончились, Жигунов вернулся к бывшей жене. Они снова поженились. 26 октября звезда сериала "Моя прекрасная няня", который увлекся журналисткой Викторией Ворожбит, опубликовал свидетельство о расторжении брака с Новиковой. 

Вера Новикова пришла на программу "Судьба человека" и впервые рассказала об изменах бывшего мужа. По ее словам, роман с Заворотнюк возник на волне успеха сериала "Моя прекрасная няня". Актеры почувствовали, что их интрижка может принести им выгоду в плане пиара. "Во многом эта ситуация была и подогрета, и подкручена [СМИ]. Она, может быть, развивалась бы совершенно по другому сценарию, не прими пресса в этом такого активного участия", - сказала Вера Новикова. 

Когда у Жигунова появилась связь на стороне, он стал придираться к Новиковой и без причины раздражаться. Ему казалось, что дома им восхищаются не так сильно, как на работе и в публичном пространстве, рассказала Новикова. 

Она объяснила, почему согласилась выйти за Жигунова во второй раз. "Мне просто казалось, что, пережив такие катаклизмы, вряд ли мы начнем через год опять разводиться. Ну мы и не начали. 10 лет еще протянули", - отметила она. 

Что касается романа Жигунова с Ворожбит, которую журналисты прозвали "копией Анастасии Заворотнюк" из-за внешнего сходства с актрисой, то здесь Новикова не стала тратить лишних слов. "История повторяется дважды. Один раз как трагедия, другой раз как фарс", - заявила она.

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