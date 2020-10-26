Жителей столицы с температурой не пустят в метро

Если очень высокая – вызовут скорую

Жители Москвы с повышенной температурой не смогут воспользоваться транспортом. На входах в столичное метро и МЦД появились тепловизоры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в понедельник.

Если прибор определит у пассажира температуру 37,5°С, тепловизор запищит. Показания перепроверят обычным термометром.

"Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую",- сообщили в пресс-службе дептранса. Там пояснили, что приборы установлены возле рамок металлоискателей – и не только в метро и МЦД, но и на автовокзалах и автостанциях, передает "Интерфакс".

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