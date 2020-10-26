Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам

Хищник может принять доброжелательность за угрозу

Министерство экологии и природопользования Подмосковья рассказало жителям области, как нужно себя вести при встрече с лисой.

Специалисты отметили, что лисы чаще стали выходить в города и поселки из-за нехватки кормовой базы в лесах или в случае заболевания.

"Лисы часто страдают бешенством, это ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими болезнями", - объяснили в Минприроды.

У бешеного животного обычно обильное слюноотделение, вывалившийся язык, шаткая походка, мутный взгляд и припухшая мордочка, пишет агентство "Москва". При встрече с таким животным нельзя поворачиваться спиной, проявлять агрессию и дружелюбие – улыбку лиса может принять за оскал и наброситься на человека.

Если вы заметили лису в населенном пункте, то следует сообщить об этом в администрацию или в министерство сельского хозяйства и продовольствия.

"Только квалифицированный охотник или егерь могут вытеснить животное обратно в лес или произвести отстрел в случае угрозы людям", - напомнили в Минприроды.

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