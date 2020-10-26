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Пляжный сезон в Сочи продлили до ноября

15:53
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Температура самая высокая за последние 10 лет

Аномально высокая температура в Сочи продлила пляжный сезон как минимум до ноября. Синоптики отмечают, что это может быть связано как с парниковым эффектом, так и с изменением наклона Земли к Солнцу.
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"На Черноморском побережье температура выше нормы на 6 градусов. Температура +26 продержится в Сочи до 31 октября включительно", - сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Метеоролог подчеркнул, что в этом году среднемесячная температура октября самая высокая  за последние 10 лет. Температура воды в море составляет +21. Представители властей Сочи сообщают, что пляжи заполнены на 100%.

Эксперты заявляют, что аномальные температуры отмечаются по всей России - от Мурманска до Ростова-на-Дону. По данным метеорологов, температура воздуха выше нормы в среднем на 4 градуса, передает "Интерфакс".

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