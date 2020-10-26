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Депутат Мосгордумы Титов: Добровольный квалификационный экзамен помогает получить первую работу в Москве

15:57
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Треть из успешно прошедших испытания были трудоустроены

В Москве прошел добровольный квалификационный экзамен, по результатам которого треть из успешно прошедших испытания были трудоустроены.

Всего из 12 тысяч участников ДКЭ сдали 239 студентов. Более 80 человек получили либо приглашение на работу, либо на оплачиваемую стажировку.

Член комиссии Мосгордумы по образованию, депутат Андрей Титов рассказал АГН "Москва", что прохождение ДКЭ позволяет получить перспективную работу сразу после выпуска.

"Ребят тестировали не просто на теоретические знания предметов. На втором этапе пришлось демонстрировать навыки командной проектной работы, лидерские качества, способность к коммуникации. При этом впервые экзамен проходил исключительно в режиме онлайн", - заявил Титов.

По его словам, в настоящий момент молодые люди более мотивированные, и они используют весь спектр возможностей для поиска работы, а не просто изучают объявления на сайтах.

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