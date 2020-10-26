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Россиянин убил таксиста из-за длинной очереди в KFC

16:21
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Водитель слишком долго делал заказ

В автоочереди подмосковного ресторана быстрого питания КFC произошло убийство из-за слишком долгого ожидания.

Как стало известно правоохранительным органам, инцидент произошел в Воскресенске. Подозреваемый подошел к таксисту и начал предъявлять претензии по поводу того, что тот задерживает очередь и слишком долго делает заказ.

"Затем подозреваемый нанес не менее трех ударов в область головы потерпевшего", - рассказали ТАСС в ГСУ СК по Московской области.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице, не приходя в сознание. 

После преступления подозреваемый скрылся, но его быстро нашли и задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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