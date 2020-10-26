Число заболевших COVID-19 в США возросло на 60 тысяч

Всего в стране более 8,5 миллиона заразившихся

Количество инфицированных в мире превысило 43 миллиона 170 тысяч человек. Из них в США - более 8,5 миллиона заболевших, отмечает "ТВ Центр".

При этом число выявленных новых случаев в Штатах заражения продолжает расти. Только за минувшие сутки - свыше 60 тысяч. Растёт и количество летальных исходов от осложнений - 225 тысяч с начала пандемии. США лидируют в мире по обоим показателям. На втором месте Индия, которая приближается к отметке в 8 миллионов заражённых.

Во Франции ситуация близка к критической - более 50 тысяч новых случаев заражения за сутки. Медицинская система в стране уже работает с предельной нагрузкой. В Испании число заболевших превысило миллион человек.

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