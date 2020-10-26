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Стороны конфликта в Нагорном Карабахе вновь сорвали перемирие

18:07
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Военные действия должны были прекратиться с 8 утра

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе сообщают о возобновлении боев, несмотря на очередное соглашение о гуманитарном перемирии, которое было достигнуто накануне главами МИД Армении и Азербайджана при участии США.

Военные действия должны были прекратиться с 8 утра, но в первый же час Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях, передает "ТВ Центр". В Армении заявили о тяжелых столкновениях на юго-востоке Карабаха. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян вновь подчеркнул, что Ереван привержен соблюдению режима прекращения огня.

В Баку сообщили: азербайджанские территории на границе с зоной конфликта вновь подверглись обстрелам. А президент республики Ильхам Алиев заявил о готовности использовать турецкие истребители в случае внешней агрессии против страны.

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