Стороны конфликта в Нагорном Карабахе вновь сорвали перемирие

Военные действия должны были прекратиться с 8 утра

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе сообщают о возобновлении боев, несмотря на очередное соглашение о гуманитарном перемирии, которое было достигнуто накануне главами МИД Армении и Азербайджана при участии США.

Военные действия должны были прекратиться с 8 утра, но в первый же час Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях, передает "ТВ Центр". В Армении заявили о тяжелых столкновениях на юго-востоке Карабаха. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян вновь подчеркнул, что Ереван привержен соблюдению режима прекращения огня.

В Баку сообщили: азербайджанские территории на границе с зоной конфликта вновь подверглись обстрелам. А президент республики Ильхам Алиев заявил о готовности использовать турецкие истребители в случае внешней агрессии против страны.

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