"Зеленая сказка закончилась": выборы на Украине оказались провалом для власти

Президентская партия "Слуга народа" больше не заслуживает доверия избирателей

Хотя окончательные итоги выборов украинский ЦИК обещает опубликовать только 6 ноября, их главный результат уже ясен: президентская партия "Слуга народа" больше не заслуживает доверия избирателей. Сторонники Зеленского, судя по всему, не получают ни большинства в горсоветах пяти крупнейших городов страны, ни кресел мэров в ключевых областных центрах. Это провал, пусть сам Владимир Зеленский публично его и не признает.

"Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система ещё далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, всё ещё влияют на результаты. Но мы же точно движемся в правильном направлении", - заявил президент Украины.

Лидерство в большинстве регионов - за представителями местной бизнес-элиты, с которой Зеленскому будет куда сложнее договариваться. И все это при рекордно низкой явке. На участки пришли 36% избирателей. Не помог даже придуманный командой Зеленского национальный соцопрос.

"Это даже не результат. Это полное фиаско власти. Абсолютное большинство украинских избирателей сделало вывод о том, что "зеленая сказка" закончилась. Все эти фейковые новости, видосики вместо реальных дел - все это больше не работает", - считает бывший президент страны Петр Порошенко.

Порошенко при этом по-прежнему продолжает рассказывать свои "сказки". О том, как приведет Украину в ЕС. У его партии неплохие результаты в западной части страны. Тогда как на востоке продолжает расти популярность "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука. Партия получила почти 43% голосов на подконтрольной Киеву части Донецкой области. И, наверняка, набрала бы больше, если бы украинские власти не отменили голосование на территориях вдоль линии соприкосновения.

"Да, сегодня праздничный день. Хотя, знаете как, со слезами на глазах. В первую очередь потому, что сотни тысяч людей не смогут проголосовать сегодня. Из-за, я думаю, просто какого-то геноцидного отношения к людям Донбасса. Поэтому мы должны помнить о них тоже. Но все равно мы голосуем по одной простой причине - у нас забрали пенсии, зарплаты, завтрашний день, язык. Но нам оставили возможность прийти и проголосовать", - заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Представители "Оппозиционной платформы" прошли в областной совет Харькова и вышли во второй тур выборов мэра в Днепре, Одессе и стали вторыми в Киеве, где нынешний мэр Кличко с трудом, но сумел удержать кресло градоначальника.

Чуть было не совершил возвращение в политику и еще один герой Майдана: Олег Ляшко. Не дождавшись официальных итогов, он сам себя объявил победителем на выборах в областной совет Черниговской области. Но теперь, когда выяснилось обратное, уверяет, что голоса у него украли.

"Боятся Ляшко, как огня! Поэтому миллионы долларов потратили тут в округе, чтобы купить голоса избирателей. Власть новая, а фальсификации старые!" – сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Массовые нарушения, впрочем, действительно никуда не делись. Так, в Винницкой области этой ночью неизвестные пытались выкрасть бюллетени в одном из избиркомов. А в Сумской области в день голосования и вовсе появился фальшивый участок. Неизвестные открыли его в помещении Дома культуры и весь день раздавали избирателям липовые бланки. Что это - умышленная фальсификация или дурной розыгрыш - непонятно. Впрочем, в нынешних украинских реалиях ни то, ни другое не удивляет.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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