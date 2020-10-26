В России учредили почетное звание для судебных приставов

Документ подписал президент Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный судебный пристав России".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Звание будет присваиваться работникам за качественную работу и личные заслуги не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности.
Кроме того, у награждаемого лица должны быть другие награды федерального или регионального органа госвласти, говорится в документе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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