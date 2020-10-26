Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале

Им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей

В ходе рейда на Савеловском вокзале выявлено массовое несоблюдение перчаточно-масочного режима, который был введен в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил АГН "Москва" начальник отдела Технической инспекции ОАТИ Москвы Алексей Кузнецов, проверка прошла в понедельник. В результате на нарушителей режима было составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2, которая предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей.

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"