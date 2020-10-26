Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

Президент обратился к своему народу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары.

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!", - заявил он в ходе своего выступления в Анкаре.

Ранее Эрдоган предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону "проверить психику" после речи "о защите светских ценностей от радикального исламизма", которую он произнес после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. В результате между Турцией и Францией вспыхнул дипломатический скандал. Париж отозвал своего посла в Анкаре для консультаций.

Президент Турции, в свою очередь, считает, что власти Франции поощряют нападения на мусульман, а "антиисламские выпады" Макрона угрожают национальной безопасности Турции, передает РИА Новости.

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