ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

17:18
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Президент обратился к своему народу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары.
Эрдоган оскорбил Макрона после отзыва посла Франции из Анкары

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!", - заявил он в ходе своего выступления в Анкаре.  

Ранее Эрдоган предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону "проверить психику" после речи "о защите светских ценностей от радикального исламизма", которую он произнес после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. В результате между Турцией и Францией вспыхнул дипломатический скандал. Париж отозвал своего посла в Анкаре для консультаций.  

Президент Турции, в свою очередь, считает, что власти Франции поощряют нападения на мусульман, а "антиисламские выпады" Макрона угрожают национальной безопасности Турции, передает РИА Новости.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон
Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.