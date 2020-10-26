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Мишустин о коронавирусе в России: ситуация достаточно сложная

17:50
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Фактор неопределенности сохраняется

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, говорить о победе над инфекцией еще рано.
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.

"К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер отметил, что меры правительства, принятые во время пандемии, будут действовать еще какое-то время.

"Социально-экономические риски возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло вот такое существенное сокращение доходной базы бюджета, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей в первую очередь, ну и, конечно же, экономику страны и поддержать ее в трудное время ", - отметил Мишустин.  

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