"Какое счастье": Подольская показала фото с сыновьями от Преснякова

Певица выписалась из родома, и теперь вся семья находится дома

Певица Наталья Подольская опубликовала в инстаграме фотографию с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями: 5-летним Артемием и новорожденным Иваном.

"Теперь все дома. Какое счастье", - подписала семейный снимок Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.

22 октября 2020 года у звездной пары родился сын Иван. Подольская долго скрывала свою беременность.

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