ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Какое счастье": Подольская показала фото с сыновьями от Преснякова

18:03
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Певица выписалась из родома, и теперь вся семья находится дома

Певица Наталья Подольская опубликовала в инстаграме фотографию с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями: 5-летним Артемием и новорожденным Иваном.

"Теперь все дома. Какое счастье", - подписала семейный снимок Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.

22 октября 2020 года у звездной пары родился сын Иван. Подольская долго скрывала свою беременность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.