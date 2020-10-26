"Какое счастье": Подольская показала фото с сыновьями от Преснякова

Певица выписалась из родома, и теперь вся семья находится дома
Певица Наталья Подольская опубликовала в инстаграме фотографию с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями: 5-летним Артемием и новорожденным Иваном.
"Теперь все дома. Какое счастье", - подписала семейный снимок Подольская.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.
22 октября 2020 года у звездной пары родился сын Иван. Подольская долго скрывала свою беременность.
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