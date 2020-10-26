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Зеленского раскритиковали за отказ от российской вакцины

18:38
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Президент заново "изобретает велосипед"

Отказ президента Украины Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса – это "маразм".
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 Об этом в своем Facebook написал глава политсовета фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Депутат не увидел смысла в решении Зеленского ждать европейскую вакцину от коронавируса.

"Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед. В этом — весь маразм действий Зеленского и его команды", - написал Медведчук.

Ранее Минздрав Украины заявил, что страна не собирается закупать или получать российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, Украина собирается принять участие в третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19 европейского производства.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева, напоминает РИА Новости.

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