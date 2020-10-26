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Путин поручил модернизировать инфекционную службу в регионах

18:47
  • понедельник
  • 26 октября 2020

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам заседания Госсовета

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года.

Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля. В частности, Путин призвал правительство и власти регионов рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 1 декабря.

"Правительству России для достижения национальной цели развития России "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов России в рамках реализации государственной программы России "Развитие здравоохранения" вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах России", - говорится в перечне поручений.

Кроме этого, Путин поручил правительству до 1 августа внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

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