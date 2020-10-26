Суд отказался арестовывать Дрожжину по делу о наследстве Баталова

Актрисе запретили гулять в ночное время

Актрисе Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, суд избрал меру пресечения.

Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили агентству "Москва" в Хамовническом районном суде столицы. В частности, ей запрещено посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Ранее следователь настаивал на аресте актрисы и второго фигуранта дела – Михаила Цивина, мужа Дрожжиной. В свою очередь прокурор выступил против ареста.

Неделю назад стало известно, что вдова и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы из-за мошеннических действий. Как оказалось, имуществом завладели их близкие друзья - Дрожжина и Цивин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"