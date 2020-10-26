ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отказался арестовывать Дрожжину по делу о наследстве Баталова

19:34
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Актрисе запретили гулять в ночное время

Актрисе Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, суд избрал меру пресечения.
Дрожжину и ее мужа допросили по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили агентству "Москва" в Хамовническом районном суде столицы. В частности, ей запрещено посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Ранее следователь настаивал на аресте актрисы и второго фигуранта дела – Михаила Цивина, мужа Дрожжиной. В свою очередь прокурор выступил против ареста.  

Неделю назад стало известно, что вдова и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы из-за мошеннических действий. Как оказалось, имуществом завладели их близкие друзья - Дрожжина и Цивин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.