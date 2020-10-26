Яна Рудковская показала детскую комнату новорожденного сына

Накануне Арсению исполнился месяц

Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко поделились новыми фотографиями со своим сыном Арсением. Накануне малышу исполнился месяц.

На снимках, которые Рудковская разместила в своем инстаграме, можно увидеть всю семью в сборе. "Наш маленький кусочек счастья", - подписала фотографии мама Арсения.

Пользователи пришли в восторг от новых снимков семьи Рудковской и Плющенко.

- Саня с появлением братика не перестает улыбаться. - Как это мило. - Замечательные фото счастливой семьи! Здоровья малышу, радости Саши от общения с братиком!

В новом посте Рудковской также можно разглядеть, как выглядит детская комната Арсения. На снимках видно две кроватки для малыша и его игрушки.

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