Яна Рудковская показала детскую комнату новорожденного сына

Накануне Арсению исполнился месяц
Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко поделились новыми фотографиями со своим сыном Арсением. Накануне малышу исполнился месяц.
На снимках, которые Рудковская разместила в своем инстаграме, можно увидеть всю семью в сборе. "Наш маленький кусочек счастья", - подписала фотографии мама Арсения.
Пользователи пришли в восторг от новых снимков семьи Рудковской и Плющенко.
- Саня с появлением братика не перестает улыбаться.
- Как это мило.
- Замечательные фото счастливой семьи! Здоровья малышу, радости Саши от общения с братиком!
В новом посте Рудковской также можно разглядеть, как выглядит детская комната Арсения. На снимках видно две кроватки для малыша и его игрушки.
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