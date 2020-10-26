ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы продукты для профилактики COVID-19

20:45
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Фрукты и ягоды помогут противостоять инфекциям

Сезонные фрукты, овощи и ягоды могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такое мнение выразила диетолог, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

В частности, речь идет о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, айве и кизиле. Эти фрукты и ягоды лучше употреблять в компоте. Они помогут противостоять не только коронавирусу, но и ОРВИ, а также гриппу.

"Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", - отметила Сухарева.

Диетолог подчеркнула, что сейчас не стоит придерживаться строгой диеты. Лучше питаться небольшими порциями 5-6 раз в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина в медицинской маске на рынке
Женщина в медицинской маске на рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.