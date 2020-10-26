Названы продукты для профилактики COVID-19

Фрукты и ягоды помогут противостоять инфекциям

Сезонные фрукты, овощи и ягоды могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такое мнение выразила диетолог, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

В частности, речь идет о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, айве и кизиле. Эти фрукты и ягоды лучше употреблять в компоте. Они помогут противостоять не только коронавирусу, но и ОРВИ, а также гриппу.

"Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", - отметила Сухарева.

Диетолог подчеркнула, что сейчас не стоит придерживаться строгой диеты. Лучше питаться небольшими порциями 5-6 раз в день.

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