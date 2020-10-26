Местная полиция занимается ее поисками уже две недели

В Мексике пропала россиянка Елена Толстоброва. Местные правоохранительные органы не могут найти женщину уже две недели.

Как сообщил РИА Новости старший консул посольства России в Мексике Андрей Трояновский, информация из СМИ о том, что вместе с россиянкой пропал ее трехлетний сын, не нашла подтверждения.

По словам Трояновского, о пропаже Толстобровой стало известно 12 октября после того, как заявление в полицию подал ее бывший гражданский муж - В. Ю. Рожков-Манин, проживающий в Мексике.

Поисками женщины в настоящий момент занимается прокуратура штата Халиско.

"Со своей стороны мы подключили к решению этого вопроса организации соотечественников и почетного консула в регионе Хуана Санчеса Сантоса Наварро, который работает с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики", - сказал российский дипломат.

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