Суд оставил на свободе обвиняемых в афере с наследством актера Баталова

Супругам назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать актрису Наталью Дрожжину и её мужа Михаила Цивина. Супругов обвиняют в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. По данным следствия, вдова и дочь знаменитого артиста лишились двух квартир, доли ещё в одной, а также мастерской и крупной суммы денег. На спорное имущество наложен арест.

Обвинение просило для Натальи Дрожжиной исключительно арест. Но суд, видимо, в силу возраста, актрисе 72 года - ограничился запретом определённых действий. Дрожжина решение суда выслушала. Тихо переспросила: может ли она идти домой. И услышав ответ - даже обрадовалась.

"Спасибо всем. Я поняла. Я полностью ваша. Как позвоните, как скажете, я всё буду делать. Потому что я полностью в вашей власти", - заявила Дрожжина.

В отношении мужа Дрожжиной, юриста Михаила Цивина суд принял аналогичное решение. Обоим запрещено пользоваться услугами почты и телеграфа, общаться с фигурантами уголовного дела, кроме следователей и адвокатов. По первому вызову они должны являться на допрос. Супругов подозревают в мошенничестве, а наказание в перспективе - до десяти лет тюрьмы.

"Дам все интервью. Вы знаете: я люблю прессу, но извините, после вчерашнего в моём возрасте - очень сложно. Я вас всех люблю. Спасибо за то, что вы нашли время прийти и подождать результат", - сказала подозреваемая Дрожжина.

Михаил Цивин, в отличие от звёздной супруги, был немногословен. Но вот ещё в начале октября, когда только разгорался скандал вокруг семьи Алексея Баталова, именно он держал оборону: на все обвинения в мошенничестве отвечал обвинением во вранье.

"На нас напали все средства массовой информации, которые, что называется, не проверив, печатают о нас провокационные компрометирующие факты, которые абсолютно не соответствуют действительности", - сообщил Михаил Цивин.

Народный артист советского союза Алексей Баталов умер в 2017 году. Его наследники - супруга Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова - инвалид с тяжёлой формой ДЦП. Они довольно тесно общались с Цивиным и Дрожжиной. А потом вдруг обнаружили, что со счетов пропали более 100 тысяч долларов - деньги на лечение Маши. Доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича. Ещё две квартиры - тоже уже не их. Написали заявление. Как утверждают вдова и дочь Алексея Баталова, под видом помощи в оформлении документов, Цивин и Дрожжина, которым они полностью доверяли, на самом деле провернули аферу.

"Они были от Союза кинематографистов, мы только так их и воспринимали. Мне совали подписывать все, что касается быта и всего такого, чтобы перевести на Машу Алешину пенсию, такое все доброе", - рассказала вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.

Между сторонами был подписан договор пожизненной ренты. Основной документ, благодаря которому, как теперь считают и следователи, Цивин и Дрожжина смогли забрать себе имущество семьи Алексея Баталова. Его дочь, Мария, не ходит и с трудом говорит, но в письменной форме выражает мысли предельно ясно: "Нам не нужна никакая опека. Нам просто заморочили голову".

С самого начала проведения проверки следственным комитетом на спорное имущество был наложен арест. Назначены судебные экспертизы, в том числе почерковедческая. По словам адвоката семьи Баталова, они ещё не решили, будут ли обжаловать сегодняшнее решение суда.

Дмитрий Гусев. Юлия Стёпина. "ТВ Центр".

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