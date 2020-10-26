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Мишустин: в проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

22:21
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Работа над главным финансовым документом страны проходила в сложных условиях, отметил премьер

Проект федерального бюджета стал главной темой встречи Михаила Мишустина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

Премьер отметил, что впервые за долгие годы работа над главным финансовым документом страны проходила в столь сложных условиях - на фоне санкционного давления, падения цен на нефть, а также пандемии коронавируса.

По словам Михаила Мишустина, из-за неблагоприятных внешних условий существенно сократилась доходная база бюджета. В результате документ получился напряженным и дефицитным, но в первую очередь - направленным на поддержку людей. Глава правительства подчеркнул: главная задача при работе над бюджетом - выполнение всех социальных гарантий и обязательств, которые обозначил президент, передает "ТВ Центр".

"В бюджете также предусмотрены соответствующие средства на индексацию пенсий выше инфляции. Аналогичным образом, мы это неоднократно с председателем Госдумы обсуждали, будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране. Мы заложили ресурсы на продление действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Это поможет снизить затраты людей на приобретение жилья", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сегодня правительство продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года. Об этом Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции. По словам главы кабинета министров, гражданам, у которых есть право на льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявление и подтверждать свой доход. Субсидии пролонгируются автоматически. Премьер подчеркнул: решение принято, чтобы обезопасить пожилых граждан во время пандемии.

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