NASA нашло воду на освещенной стороне Луны

Пока ученые не могут точно сказать, доступна ли эта вода для использования

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило наличие воды на солнечной стороне Луны.

Ее обнаружили с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, которая размещена на самолете Boeing 747. Общая площадь воды составляет около 40 тысяч квадратных километров.

Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований", - написал в Twitter гендиректор NASA Джим Брайденстайн.

В свою очередь российские ученые заявили, что им было известно о воде на освещенной стороне Луны с 2010 года, однако американские коллеги до последнего момента отказывались в этом верить.

"Американцы считали, что там воды не может быть, а мы ее там увидели, написали статью, она опубликована в Science. Но большинство из них до сих пор стояли на позиции, что исходная американская точка зрения правильная и вода находится в затененных кратерах", - рассказал РИА Новости в Институте космических исследований РАН.

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву, уточняет "Интерфакс".

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