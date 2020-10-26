Макрона уличили в следовании "фашистскому сценарию"

Президента Франции призвали к ответу за слова об исламе

Дискриминацию мусульман в Европе сравнили с гонениями на евреев, которые были во время нацизма и фашизма.

Такое мнение выразил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем Twitter.

"Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей собственной стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе", - заявил он.

В Анкаре отметили, что подобные заявления Макрона не должны остаться безнаказанными. Его высказывания являются не просто следствием, а причиной враждебности к исламу в Европе.

Ранее Макрон объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и произнес речь "о защите светских ценностей от радикального исламизма" после убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил французскому лидеру "проверить психику" и призвал соотечественников бойкотировать французские товары.

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