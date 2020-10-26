В Нью-Йорке появилась икона Трампа

Работу сняли через полчаса

Художник Дэвид Датуна написал икону, где президент США Дональд Трамп представлен в образе "святого" с пустой книгой в руках.

Изображение появилось в центре Манхэттена на стене церкви Святого Томаса накануне президентских выборов. Автор объяснил, что его работа показывает двойственность Трампа: с одной стороны, он "самопровозглашенный святой", а с другой, не отстаивает никаких идей.

Охрана церкви сняла икону со стены через полчаса после того, как ее повесили. "Такие работы долго не висят", - заявил Датуна РИА Новости.

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