Эксперт: на украинских выборах победили олигархи

Результаты воскресных выборов на Украине подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Можно ли считать поражение президентской партии провалом самого Владимира Зеленского? Что итоги голосования на местах говорят о расстановке политических сил в стране? И почему даже пять вопросов президента не смогли привлечь избирателей на участки?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"На украинских выборах победили олигархи. Они были растеряны, когда произошел взлет Зеленского. Казалось, что все – Зеленский сейчас установит полный контроль, люди в него поверили. Прошло полгода – ничего не выполняет, население отвернулось от него", - рассказал он.

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