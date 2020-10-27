Опять карнавал: украинские избиратели устали от артистов в политике

Это показали прошедшие местные выборы в стране

Кто сказал, что карнавала не будет? Карнавализация всего, что имеет отношение к большой политике, стала приметой и этих выборов на Украине. Кого мы только не увидели. Главное быть в тренде! Если герой сериала "Слуга народа" с экрана попадает в президентское кресло, почему другим популярным артистам нельзя?

КВНщик Олег Филимонов, некогда герой популярного "Джентльмен-шоу", бился за пост мэра Одессы от президентской партии "Слуга народа". Третье место. Во второй тур не прошел.

Снова появился неугомонный кандидат Дарт Алексеевич Вейдер от Интернет-партии Украины, давно украшающий выборы. Снова безуспешно. Странно, учитывая, что президент Владимир Зеленский призывает к тотальной диджитализации страны и даже собирается правительство поместить в смартфон.

Затерявшийся в политическом ландшафте националист Ляшко снова выбежал на сцену – пляшет с электоратом, гонит из высоких кабинетов зажравшихся не то олигархов, не то чиновников.

В общем, получилось увлекательно. О театральности этого действа напоминали и сами избирательные участки, отличавшиеся разнообразием декораций и использованным реквизитом. Где-то кабинки сделать не успели, использовали самодеятельный кукольный театр. В городе Днепре за неимением лучшего бюллетени сложили в кастрюлю. Опечатали по всем правилам.

Некогда популярные комики из "Маски-шоу" давным-давно сняли отчет об украинских выборах. А пять вопросов Владимира Зеленского к избирателю стали такими популярными, что некоторые граждане решили ответить на них несколько раз. Но даже в этом карнавальном действе некоторые переиграли, и избиратели напомнили, что немного устали от артистов. Которые, видимо, забывают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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