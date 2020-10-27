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Названы четыре признака прослушки телефона

08:28
  • вторник
  • 27 октября 2020

Такое бывает не только в кино

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов сказал, что прослушкой телефона обычно занимаются мошенники, конкуренты и близкие люди. 
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По словам эксперта, быстрая разрядка аккумулятора или перегрев телефона могут свидетельствовать о прослушке. На то же самое может указывать самопроизвольное включение и выключение гаджета, а также появление программ, которые пользователь не устанавливал. Такие программы лучше удалять. 

Павел Мясоедов отметил, что вышеперечисленные признаки могут говорить и о вирусе, которым заражено устройство. 

Чтобы избавиться от прослушки специалист советует поменять смартфон или сим-карту. Новая почта и пароль тоже помогут слезть с крючка мошенника либо конкурента. "Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором", - цитирует Мясоедова "Прайм".

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