В Роспотребнадзоре спрогнозировали вспышку COVID-19 в феврале

К лету ситуация стабилизируется

В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости COVID-19 на февраль-март 2021 года. Ситуация стабилизируется, скорее всего, к лету, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт рассказала об условиях, при которых пандемия COVID-19 пойдет на убыль. По словам Пшеничной, это станет возможным, когда большая часть населения будет невосприимчивой к вирусу.

"Это достигается либо благодаря антителам, которые вырабатываются после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо с помощью "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител", - приводит слова врача РИА Новости.

Медики предупреждают, что можно заразиться двумя и более инфекциями. В первые две недели заболевания коронавирусом иммунная система организма сопротивляется слабо, если же в этот период накладывается, к примеру, грипп, то заболевание протекает в тяжелой форме.

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