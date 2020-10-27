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Ксения Собчак перенесла коронавирус

08:47
  • вторник
  • 27 октября 2020

Телеведущая призналась, что переболела COVID-19 вместе с сыном

Ксения Собчак заявила, что она и ее маленький сын Платон переболели коронавирусной инфекцией. Телеведущая рассказала, что у нее была повышенная температура и кашель.

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Собчак сообщила, что сейчас практически выздоровела и чувствует себя гораздо лучше. Журналистка продолжает соблюдать самоизоляцию и работает из дома, о заболевании она также рассказала дистанционно.

Ранее в Сети появилась информация о том, что тест выявил у Собчак коронавирусную инфекцию. Сама телеведущая назвала это "дефицитом новостей", но подтверждать или опровергать ничего не стала.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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