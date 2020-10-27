ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Амбулаторным ковид-пациентам предложили выдавать лекарства бесплатно

08:47
  • вторник
  • 27 октября 2020

В некоторых регионах так уже делают

Россиянам, которые лечатся от коронавируса на дому, могут начать выдавать бесплатные лекарства. Это позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране и поддержать граждан.

С предложением выдавать лекарства бесплатно выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT. В письме главе Минздрава Михаилу Мурашко он объяснил, что сейчас пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, выписывают стандартный перечень лекарств. Стоимость одного курса может превышать две тысячи рублей.

Как отмечает RT, власти ряда регионов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, уже выдают амбулаторным пациентам с коронавирусом бесплатные лекарства.

С начала пандемии в России зафиксировано больше 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 26 тысячи инфицированных скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Фасовка лекарства от коронавируса
Фасовка лекарства от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.