Амбулаторным ковид-пациентам предложили выдавать лекарства бесплатно

В некоторых регионах так уже делают

Россиянам, которые лечатся от коронавируса на дому, могут начать выдавать бесплатные лекарства. Это позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране и поддержать граждан.

С предложением выдавать лекарства бесплатно выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT. В письме главе Минздрава Михаилу Мурашко он объяснил, что сейчас пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, выписывают стандартный перечень лекарств. Стоимость одного курса может превышать две тысячи рублей.

Как отмечает RT, власти ряда регионов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, уже выдают амбулаторным пациентам с коронавирусом бесплатные лекарства.

С начала пандемии в России зафиксировано больше 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 26 тысячи инфицированных скончались.

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