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Москвичей ждет теплый вторник

08:47
  • вторник
  • 27 октября 2020

Метеорологи прогнозируют отсутствие осадков

В Москве во вторник сохранится теплая погода без осадков, температура воздуха поднимется до отметки в 12 градусов, передает синоптик Евгений Тишковец.
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"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается погожий денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы", - заявил он.

Метеоролог предупредил, что в столице ожидается переменная облачность и южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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