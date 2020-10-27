ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременная Ратаковски отказалась раскрывать пол ребенка

09:00
  • вторник
  • 27 октября 2020

Она против гендерных стереотипов

29-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски ждет ребенка от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 
"Какое счастье": Подольская показала фото с сыновьями от Преснякова

Беременная американка попала на обложку журнала Vogue. В интервью она сказала, что не планирует раскрывать пол ребенка. Кроме того, они с мужем не хотят навязывать ребенку какие-либо гендерные стереотипы. По словам Ратаковски, ребенок сам назовет им свой пол, когда ему исполнится 18 лет. 

"Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь?" - заявила Эмили Ратаковски.  

У себя в Instagram знаменитость опубликовала видеофрагменты, сделанные во время первых месяцев беременности. Несмотря на интересное положение, Ратаковски продолжает сниматься обнаженной. 

Напомним, что Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард тайно поженились в 2018 году. До этого они встречались три месяца. Для супругов этот ребенок станет первым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.