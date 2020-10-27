Беременная Ратаковски отказалась раскрывать пол ребенка

Она против гендерных стереотипов

29-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски ждет ребенка от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Беременная американка попала на обложку журнала Vogue. В интервью она сказала, что не планирует раскрывать пол ребенка. Кроме того, они с мужем не хотят навязывать ребенку какие-либо гендерные стереотипы. По словам Ратаковски, ребенок сам назовет им свой пол, когда ему исполнится 18 лет.

"Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь?" - заявила Эмили Ратаковски.

У себя в Instagram знаменитость опубликовала видеофрагменты, сделанные во время первых месяцев беременности. Несмотря на интересное положение, Ратаковски продолжает сниматься обнаженной.

Напомним, что Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард тайно поженились в 2018 году. До этого они встречались три месяца. Для супругов этот ребенок станет первым.

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