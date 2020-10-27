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Названа самая раздражающая реклама

09:22
  • вторник
  • 27 октября 2020

Не все способы продвижения товара одинаково действенны

Исследования показали, что меньше всего россияне любят рекламу, которая затрагивает личное пространство. При этом самыми раздражающими являются так называемые "холодные звонки" - телефонные звонки с рекламными объявлениями.
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"Большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства. Так, респонденты достаточно лояльно относятся к наружной рекламе (11%), а также к поисковой рекламе (6%) и рекламе в печатных СМИ (6%)", - рассказали исследователи.

При этом лояльность к рекламе в соцсетях и на интернет-сайтах значительно ниже, положительной реакции не вызывает и "спам" по электронной почте. Самой полезной и действенной рекламой считаются ролики на телевидении (18%) и поисковая реклама (3%).

"В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются в ближайшее время подключить различные средства блокировки рекламы на своих устройствах", - резюмировали аналитики.

Исследование проводилось летом текущего года, в нем приняли участие более 1,5 тысяч человек, передает РИА Новости.

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