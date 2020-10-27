Названа самая раздражающая реклама

Не все способы продвижения товара одинаково действенны

Исследования показали, что меньше всего россияне любят рекламу, которая затрагивает личное пространство. При этом самыми раздражающими являются так называемые "холодные звонки" - телефонные звонки с рекламными объявлениями.

"Большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства. Так, респонденты достаточно лояльно относятся к наружной рекламе (11%), а также к поисковой рекламе (6%) и рекламе в печатных СМИ (6%)", - рассказали исследователи.

При этом лояльность к рекламе в соцсетях и на интернет-сайтах значительно ниже, положительной реакции не вызывает и "спам" по электронной почте. Самой полезной и действенной рекламой считаются ролики на телевидении (18%) и поисковая реклама (3%).

"В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются в ближайшее время подключить различные средства блокировки рекламы на своих устройствах", - резюмировали аналитики.

Исследование проводилось летом текущего года, в нем приняли участие более 1,5 тысяч человек, передает РИА Новости.

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