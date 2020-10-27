Британцев ошеломило число российских подлодок в Северной Атлантике

Субмарины все чаще появляются у берегов Соединенного королевства

Британские военные обеспокоены возросшей активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике. Как сообщил британский таблоид Daily Mail, в последнее время малозаметные субмарины класса "Акула" (так в НАТО называют многоцелевые АПЛ проекта 971) все чаще появляются у берегов Соединенного Королевства.

"Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет", - цитирует издание источник в британских ВМС. Военный специалист отметил, что Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной. Ситуацию эксперты называют "серьезной".

Ранее на российские подлодки пожаловались и американские моряки. Как сообщала Wall Street Journal, Россия сейчас развертывает больше подводных лодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США. Высокопоставленные военные признавали, что Пентагон потерял неоспоримое господство в Атлантике – более того, за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные не чувствуют себя в безопасности, напоминает РИА Новости.

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