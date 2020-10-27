ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британцев ошеломило число российских подлодок в Северной Атлантике

08:58
  • вторник
  • 27 октября 2020

Субмарины все чаще появляются у берегов Соединенного королевства

Британские военные обеспокоены возросшей активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике. Как сообщил британский таблоид Daily Mail, в последнее время малозаметные субмарины класса "Акула" (так в НАТО называют многоцелевые АПЛ проекта 971) все чаще появляются у берегов Соединенного Королевства.
Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за российскими подлодками

"Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет", - цитирует издание источник в британских ВМС. Военный специалист отметил, что Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной. Ситуацию эксперты называют "серьезной".

Ранее на российские подлодки пожаловались и американские моряки. Как сообщала Wall Street Journal, Россия сейчас развертывает больше подводных лодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США. Высокопоставленные военные признавали, что Пентагон потерял неоспоримое господство в Атлантике – более того, за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные не чувствуют себя в безопасности, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подводная лодка "Акула"
Подводная лодка "Акула"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.