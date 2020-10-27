Установлена неожиданная опасность витамина С

Его польза переоценена

Витамин C не помогает в профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Бекетов, врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы №3 Сеченовского университета.

По словам врача, витаминные комплексы и БАДы не входят в протоколы лечения COVID-19 и ОРВИ. А чрезмерное употребление витамина С может навредить организму.

"Переоцененный витамин С в высоких концентрациях - более 1 г в сутки - имеет больше негативных эффектов на организм вплоть до сбоя менструального цикла и выпадения в виде солей в почках", - цитирует Владимира Бекетова агентство "Москва".

Специалист посоветовал есть отруби (10-50 г), овощи и фрукты (не менее 250 г в сутки), а также кисломолочные продукты. В этом случае витамин С не понадобится.

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